Враг также продвинулся возле 9 населенных пунктов.

Российские оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ и продвигаться на фронте. Как сообщают аналитики DeepState, враг оккупировал два населенных пункта в Донецкой области - Катериновку и Юрьевку.

По информации DeepState, враг также продвинулся возле 9 населенных пунктов.

"Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку, а также продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово", - говорится в сообщении.

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В американском Институте изучения войны (ISW) сообщают, что, по данным некоторых украинских военных наблюдателей, россияне захватили Катериновку, Елизаветовку, Ильинку и, вероятно, Романовку к северо-востоку от Угледара.

Также геолокационные кадры указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к центральной части поселка Трудовское к северу от Угледара. Также в ISW подтвердили продвижение российских войск возле Большой Новоселки.

Ситуация на фронте - что известно

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед в Донецкой области и захватили ряд населенных пунктов. Командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов отмечал, что врагам до города остается примерно 5,5 километров.

В то же время в Харьковской области DeepState сообщал, что российские оккупанты десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск. По данным аналитиков, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу.

В то же время в Великой Новоселке россияне обходят с фланга украинские войска на их позициях. Они пытаются заставить подразделения украинских сил обороны отступить из населенного пункта, обеспечив дальнейшее продвижение к юго-западной окраине Донецкой области.

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