Российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск.
Аналитики украинского проекта DeepState называют эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу. Операцию провели не ради медийного эффекта, поскольку им удалось занять позиции одной из украинских бригад:
"Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Двуречанской и Купянской общин об эвакуации".
Ситуация на Харьковщине
Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки войска Российской Федерации шесть раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты осуществляли атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. Украинские бойцы остановили 11 нападений, еще четыре до сих пор продолжаются.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснял, что захватчики стремятся взять под контроль Лимано-Купянский плацдарм, выйти в район Оскольского водохранилища и захватить важный железнодорожный узел.