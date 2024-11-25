Они заняли украинские позиции.

Российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск.

Аналитики украинского проекта DeepState называют эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу. Операцию провели не ради медийного эффекта, поскольку им удалось занять позиции одной из украинских бригад:

"Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Двуречанской и Купянской общин об эвакуации".

Ситуация на Харьковщине

Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки войска Российской Федерации шесть раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении оккупанты осуществляли атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. Украинские бойцы остановили 11 нападений, еще четыре до сих пор продолжаются.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснял, что захватчики стремятся взять под контроль Лимано-Купянский плацдарм, выйти в район Оскольского водохранилища и захватить важный железнодорожный узел.

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