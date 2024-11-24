На Покровском направлении захватчики в основном держатся железной дороги, поделился командир взвода 24-й ОШБр "Айдар".

Российские оккупанты очень близко подошли к городу Покровск (Донецкая область).

Командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов (позывной "Осман") написал в Telegram, что врагам "до города остается примерно 5,5 километров".

По данным нашего защитника, противники постепенно продвигаются на Покровском направлении.

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"Осман" добавил, что враги в основном держатся железной дороги, ориентируясь на захват населенных пунктов, которые находятся рядом:

"Но штурмовые действия не прекращаются в направлении почти всех населенных пунктов, как на юге от Покровска так, и на юго-западе".

В центре внимания новости Покровска - что сообщалось

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед в Донецкой области и захватили ряд населенных пунктов. В конце октября сообщалось, что враги находились в 6,7 км от одной из окраин Покровска.

В городе критическая инфраструктура была разрушена на 80%, противники уничтожали социальную сферу и дома. Из Покровска проводили эвакуацию населения.

По мнению врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Деркача (позывной "Дыра"), в ближайшее время захватчики могут полностью оккупировать Донецкую область.

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