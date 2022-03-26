Первую партию из тысячи бронежилетов передадут врачам экстренной медицинской помощи.

Врачи "скорой", которые первыми выезжают на место событий и часто под пулями и взрывами спасают жизнь украинцев, получат бронежилеты.

Об этом сообщает Минздрав. В частности, благотворительная организация "100% жизни" передала Минздраву более тысячи бронежилетов. Их передадут врачам экстренной медицинской помощи.

"Сегодня наши медики — настоящие герои, которые на своем фронте ведут борьбу за жизнь тысяч гражданских, ставших жертвами российской армии. Поэтому мы прилагаем максимальные усилия, чтобы каждый врач, который в "скорой" выезжает на вызов, был в максимальной безопасности. Я благодарен волонтерам и благотворителям, которые присоединились к обеспечению наших врачей необходимой защитой", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве также сообщили, что скоро прибудут новые партии бронежилетов. Их распределят между учреждениями экстренной медицинской помощи, расположенными непосредственно в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях. Речь идет, в частности, о больницах в центральных, восточных и южных областях Украины, которые сейчас больше всего страдают от обстрелов оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Виктор Ляшко сообщил, что с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, оккупанты обстреляли 58 "скорых" и убили 6 медиков, 18 врачей получили ранения.