По словам бойца, ситуация тяжелая, однако контролируемая.

На Харьковщине российские оккупанты усилили свою активность на фоне дипломатических событий в мире. Такое мнение высказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире "Эспрессо".

"Враг очень активен вблизи реки Оскол, где мы работаем, а также на севере и юге. В последнее время, во время переговоров в мире, враг бросил все свои резервы в бой, чтобы захватить как можно больше территории. Возможно, они пытаются создать выгодные позиции для переговоров, заявляя: "Мы это захватили, теперь давайте договариваться"", - пояснил военный.

По его словам, Силы обороны, которые работают на этом направлении, включая несколько бригад, удерживают линию обороны, благодаря чему врага удается останавливать, поэтому он не имеет территориальных успехов, в частности, недалеко от Кругляковки.

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В то же время Маляревич добавил, что противник захватил часть Двуречной, используя небольшое количество живой силы и прячась в подвалах.

"Но они не смогли построить понтонные переправы, и это контролируется, что очень важно", - отметил заместитель командира БПАК "Ахиллес".

Боец отметил, что ситуация тяжелая, однако контролируемая, ведь ВСУ делают все возможное, чтобы остановить армию РФ.

"После перехода через Оскол противник не смог перебросить тяжелую технику на плацдармы, и их пехотные подразделения погибают без поддержки логистики. Они захватили несколько квадратных километров территории, но без поддержки техники россияне будут уничтожены. Мы удерживаем линию, чтобы не допустить их переправ", - подчеркнул Маляревич.

Военный отметил, что захватчики увеличили давление не потому, что собрали войска и спланировали операцию, а потому, что надеются на замораживание войны и удержание территорий как своих.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее авиация ВСУ разнесла позиции ФСБ России в Брянской области. Благодаря такой атаке была уничтожена важная военная инфраструктура врага, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.

В то же время военный эксперт Иван Ступак рассказал о ситуации на поле боя. По его словам, впервые за долгое время Украина начинает продвижение вперед.

"То, что несколько недель считалось захваченной россиянами территорию, сейчас уже есть маленькие участки. Но они уже фиксируются за Вооруженными силами Украины", - заверил он.

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