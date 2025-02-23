Артем Чех заявил, что украинцы просуществовали дольше, чем кто-то думал, и полны решимости существовать.

Все, что украинцы должны делать на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа, - это продолжать бороться и отстаивать свое право на существование, пишет сержант украинской армии, прозаик Артем Чех на страницах The New York Times.

"Мы выдержали линию, несмотря на то, что это сделало с нашими телами и жизнями. Десятки тысяч погибли, еще больше получили ранения... Почему мы сражаемся? Потому что это наша страна, другой у нас нет", - констатирует он.

По его мнению, последние заявления Трампа - например о том, что Украина начала войну, - "можно списать либо на его некомпетентность, либо на намеренное искажение фактов".

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"Но это смешно одновременно. При всем уважении к президенту Трампу, информационный мир слишком открыт, а правда слишком очевидна. Весь мир знает, кто начал эту войну. Мне не совсем понятно, с кем господин Трамп разговаривает, но он не разговаривает с украинцами", - отметил Чех.

Поэтому, подчеркнул он, "все, что мы можем сделать, это бороться и отстаивать свое право на существование".

Комментируя переговоры с РФ, он выразил категорическую уверенность, что Украина должна быть их равноправным участником, "иначе это похоже на судебный процесс, в котором судья и обвиняемый решают судьбу потерпевшей стороны".

"Все так устали. Я устал служить. Я хочу навсегда снять армейскую форму и путешествовать, писать романы и не вздрагивать от взрывов за окном. Мой список друзей в Facebook превращается в некрополь", - пишет Чех.

Однако при этом напоминает, что в противовес усталости есть такое чувство, как гордость:

"Мы просуществовали дольше, чем кто-то думал, что сможем. Мы полны решимости существовать. Мы все еще здесь. Мы все еще боремся".

По мнению военного, Украина не готова завершить войну на условиях России, ведь это приведет к тому, что общество впадет в "коллективную депрессию в постоянном ожидании нового нападения со стороны отдохнувшей, лучше подготовленной России".

"Мы также не хотим оставаться буфером между тоталитарной Россией и сытой безопасной Европой. Недопустимо, чтобы Украина была разменной монетой в сложных переговорах с варварской диктатурой, которая шантажирует остальной цивилизованный мир ядерными истериками", - отметил писатель.

Также он дал ответ на вопрос, как долго Украина простоит:

"Столько, сколько смогут выдержать согнутые от чрезвычайного давления украинские воины".

Переговоры с РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о возможности завершения войны в Украине уже на следующей неделе. По ее словам, президент Трамп и его команда "очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами", чтобы "положить конец конфликту".

Трамп анонсировал новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии на вторник, 25 февраля. Он также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Путиным, чтобы "остановить убийства миллионов людей и молодых солдат".

Россия же опровергла заявление Трампа о втором раунде переговоров в Эр-Рияде. "Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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