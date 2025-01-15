На Западе считают, что любой конфликт можно решить за столом переговоров, но диктаторы идут на переговоры лишь для того, чтобы озвучить требование капитуляции.

Запад не должен допустить победы Владимира Путина в войне с Украиной. Такой победой для него станет даже удержание уже захваченных территорий. В будущем западный мир дорого заплатит за это, пишет политический аналитик Виталий Гарбер, в прошлом помощник генсека НАТО и заместитель министра обороны США.

На страницах издания "Europe's Edge" он отмечает, что Запад считает полную деоккупацию украинских территорий слишком дорогой задачей в измерении денег и человеческих жизней. Именно это побуждает партнеров Украины толкать Киев на поиск компромисса с РФ.

Однако такой компромиссный мир, по мнению Гарбера, принесет США и Европе огромные дополнительные экономические и репутационные потери. Это уже не говоря о миллионах украинцев, которые останутся под сапогом жестокой российской оккупации.

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"Если Путин сможет удержать большинство территорий, оккупированных Россией, он станет национальным героем. (...) Хотя ожесточенное украинское сопротивление действительно удержало Путина от его конечной цели завоевать всю страну, в России это, несомненно, восприняли бы как большую победу. Исходя из многовековой империалистической российской пропаганды "Единой и неделимой России", Путин мог бы считаться вернувшим в свое владение части так называемого имперского ядра", - объясняет аналитик.

Гарбер также напоминает, что вместе с оккупированными территориями Россия получит немало полезных ископаемых на общую сумму более 26 триллионов долларов. Поэтому эта война в конце концов может еще и окупиться для России.

"То, что произойдет в ближайшем будущем с Украиной, не ограничится только Европой и будет иметь немалое значение для Соединенных Штатов. Если мы во имя мира вознаградим откровенную агрессию, это обойдется нам в будущем кровью и сокровищами, а также немедленной потерей чести, цену которой трудно подсчитать", - предупреждает бывший американский чиновник.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, РФ тратит на войну вдвое больше, чем думали, и это поставило российскую экономику на край большого кредитно-банковского кризиса. Украина может использовать это как фактор давления на агрессора.

Также мы рассказывали, что западные партнеры Украины активно обсуждают возможность отправки миротворцев для контроля демилитаризованной зоны после прекращения активных боевых действий.

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