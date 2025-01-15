Размещение войск предполагается вдоль линии фронта.

Западные союзники Украины активно обсуждают, как страны НАТО могли бы развернуть войска для оказания помощи в демилитаризованной зоне в случае заключения соответствующего мирного соглашения. Об этом пишет CNN со ссылкой на европейского военного чиновника.

"Возможно, присутствие некоторых войск НАТО вдоль линий фронта Украины сможет удержать Кремль от попыток медленного продвижения", - говорится в публикации.

Руководитель миссией наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг в 2014-15 годах заявил, что ни одно прекращение огня не идеально:

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"Нарушения обязательно будут. Ключевой вопрос заключается в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер по исправлению положения… Ситуации тогда и сейчас не одинаковы, но ключевые уроки, извлеченные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня".

Бывший премьер-министр Эстонии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Украина все еще может победить при правильной помощи:

"Ставки для европейской безопасности чрезвычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко возросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже, чем помощь. Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня, скорее всего, потерпит неудачу. Россия просто перевооружится и снова нападет". Плохое мирное соглашение приведет только к новой войне, как это было раньше".

По ее словам, необходимо извлечь уроки из прошлого и обеспечить "устойчивость любого будущего соглашения".

Напомним, ранее в Bloomberg писали, что Дональд Трамп не станет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией. К такому выводу пришли европейские союзники Украины после серии частных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины.

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