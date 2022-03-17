Также она призвала мам российских солдат встать стеной за своих детей и не отправлять их на войну в Украину.

98-летняя ветеран Второй мировой войны Ольга Твердохлебова после вторжения РФ в Украину была готова взять в руки оружие и идти защищать свою страну.

"Я позвонила и спросила, можно ли записаться женщинам? Говорят: "Да, можно". Я говорю, что еще хорошо вижу, имею разряд по гимнастике и легкой атлетике. Я могу держать автомат. Я - Ворошиловский стрелок из пистолета. Я могу еще пойти и принести пользу", - сказала Твердохлебова.

Но ей отказали во вступлении в ряды ВСУ, так как женщине через два года будет уже 100 лет. Также она рассказала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко звали ее на военные парады в Москву и Минск.

"К Путину я даже обращаться не хочу. Он такой шакал. Видно, что у него там уже что-то "чокнулось". Я, например, не хотела бы никого убивать, а на него у меня бы даже рука не дрогнула. А Лукашенко - это путинская шестерка. Он хуже Путина. Он - предатель. Он нас называл братьями, а теперь он против нас посылает свои войска", - добавила ветеран Второй мировой войны.

Также она призвала мам российских солдат встать стеной за своих детей и не отправлять их на войну в Украину. Кроме того, Твердохлебова добавила, что победа обязательно будет за Украиной.

"Я чувствую, что еще может неделя, может чуть больше, и победа будет за нами. Мы на своей земле", - добавила она.

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