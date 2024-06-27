По его словам, Украину готовят, в частности, к тому, чтобы "мы могли с этих самолетов радионаблюдения координировать большие действия армейской авиации".

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал предоставление Украине самолетов Saab 340 AEW&C от Швеции, отметив, что таким образом "нас готовят к другому этапу войны".

"Для меня очень мощным сигналом было то, что почему-то вообще не было замечено в наших медиа. Это предоставление нам Швецией двух самолетов радиоразведки, Saab", - отметил Дикий в интервью "Новинарні".

Он добавил, что эти самолеты могут выполнять различные функции. "У них есть, в принципе, три функции. Боевое использование этих самолетов. Функция первая, очевидная, - это ПВОшная функция: они видят все, что на нас летит. Но очень важно то, что эта функция уже закрыта", - сказал эксперт.

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Дикий пояснил, что для этой функции хватает четырех самолетов такого же типа, которые все время патрулируют в пространстве Польши и Румынии.

"Четыре натовских самолета такого типа с первых дней, буквально, войны все время подняты в воздух, поочередно ротируются. И они видят всю Украину, всю Беларусь и половину примерно европейской части России. И именно отсюда у нас эти все Телеграм-каналы, где появляется, что "пошел пуск там-то", "из Энгельса взлетело то-то", "из Оленьи взлетело то-то", - это же не мы это видим, у нас нет пока таких технологий", - заметил он.

В то же время, по словам Дикого, Украина в онлайн-режиме, секунда в секунду, получает данные с этих четырех самолетов, поэтому "мы знаем все, что на нас, откуда летит".

"Поэтому давать для этого нам два самолета - нет никакого смысла, нет необходимости. И это очень затратная штука. Они десятки миллионов каждый стоят... Нам их вдруг дают, именно сейчас. А потому, что эти самолеты могут выполнять две другие функции: это координация больших авиасоединений и это координация дальних ударов", - сказал эксперт.

Он добавил, что "это уже то, что натовцы не будут делать сами". "Они же не вступают в прямую войну с Россией. То есть нас готовят для того, чтобы мы могли с самолетов координировать дальние удары ракетные по территории России, и чтобы мы могли с этих самолетов радионаблюдения координировать большие действия армейской авиации", - отметил Дикий.

По его словам, "это уже не о "выстоять", это уже о "побеждать". "И вот именно предоставление этих самолетов - это очень мощный сигнал, который очень о многом говорит. Нас готовят уже к другому этапу войны. И это не единственный признак. То есть происходит это смещение, происходит понимание, что россиянам надо именно навалять, а тогда возвращаться к переговорам с ними", - подчеркнул он.

Самолеты Saab от Швеции - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июня речь шла о том, что Швеция решила предоставить Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, и после этого стало известно, что шведское министерство обороны ускорит введение в эксплуатацию бортов ДРЛО Saab GlobalEye.

В пакет пакета военной помощи от Швеции на сумму около 1,23 млрд долларов войдут два самолета Saab 340, оснащенных станцией радиолокационной разведки и управления ASC 890, которые будут иметь решающее значение для наблюдения на дальних расстояниях.

В свою очередь, полковник запаса Военно-воздушных сил США Джеффри Фишер отметил, что Saab 340 AEW дают полную картину воздушного боя. Они значительно усилят возможности F-16 и это даст возможность правильно использовать технологические преимущества.

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