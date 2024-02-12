По мнению Евгения Дикого, сигналом этого может стать тотальная мобилизация в РФ после выборов президента.

РФ изменила свою стратегию и планирует закончить войну до 2024 года, воспользовавшись отсутствием помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом в эфире Radio NV сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Прилетел этот черный лебедь Дональд Трамп, который на год раньше сделал то, на что в России могли от него надеяться лишь тогда, когда он станет президентом. А он, не будучи президентом, перекрыл нам поставки", – отметил Дикий.

По его мнению, несколько месяцев назад РФ планировала держаться до 2025 года, когда к власти в США придет Дональд Трамп, ведь Москва хотела заморозить конфликт на это время. Но экс-президент смог достичь целей Кремля, даже не возглавив Белый дом.

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"Теперь они бросаются в это окно возможностей. Такое впечатление, что они перестраиваются на то, чтобы в этом году по меньшей мере переломить ход войны. А самое большее - возможно, даже в этом году ее выиграть", – говорит Дикий.

По словам эксперта, окончательно станут понятны планы Кремля уже после того, как в РФ пройдут выборы президента.

"Я думаю, что после этого мы увидим новую огромную волну мобилизации, которую они проводили осенью 2022 года. Ну и это будет сигналом. Как только они начинают большую волну мобилизации, это будет означать, что они не будут ждать 2025 года, они хотят дожать нас здесь и сейчас, пока Трамп создал им такую возможность", – подытожил Дикий.

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