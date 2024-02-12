Сергей Филимонов отметил, что нельзя дать оккупантам собрать силы.

Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" заявил, что только предатели говорят о мире, об остановке войны и остановке боевых действий. Он указал, что за это время оккупанты пройдут обучение и станут более серьезными противниками.

"Тот, кто говорит о мире, об остановке войны, остановке боевых действий - это предатели. Я говорю сразу, потому что у нас одна дорога - это убивать их. И нам надо убивать их хотя бы десять тысяч в месяц. Если меньше, то будут проблемы. Откуда такая цифра? Когда мы убиваем подготовленных бойцов и мотивированных, они вынуждены отправлять на фронт неподготовленных. И это влияет и на деморализацию, и на многое другое. Поэтому нам надо их постоянно убивать. Все время, что мы их перестанем убивать, поставим на паузу, они обучатся, перегруппируются, вооружатся, починятся, отдохнут и начнутся по-новому", - отметил военный в интервью ТСН.

Он напомнил, что это именно РФ напала на Украину, а не наоборот.

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"Здесь важный момент, что они нападают. Отдохнуть - это нормально, перед тем, как нападать дальше. А если, скажем, все, война закончилась. Люди скажут, зачем мобилизоваться? Там же война уже закончилась, потому что она позиционная, вообще не интересная, по три выстрела. Как это было с минскими договоренностями. Люди начинают расслабляться, разбегаться, а у нас действительно люди устали. Для нас это негатив", - объяснил военный.

При этом он указал, что Украине выгодно, чтобы Россия покинула нашу территорию, но оккупанты этого не сделают.

"Если Россия не будет наступать, то наступать придется нам. Если Россия будет наступать, то, я считаю, нам будет эффективнее держать активную оборону и уничтожить как можно больше россиян, а потом опять же наступать", - подытожил Филимонов.

Возвращение к границам 1991 года - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей в войне с оккупантами остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже если война продлится дольше, чем ожидалось.

В то же время президент Владимир Зеленский относительно планов возвращения к границам 1991 года отметил, что в этом вопросе стратегия не может быть измененной, может быть изменена тактика.

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