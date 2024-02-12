Речь шла, в частности, о ситуации на фронте и защите прифронтовых регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Первая Ставка в обновленном составе. Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск. В частности, говорили об Авдеевке, Купянске, юге, а также обеспечении армии всем необходимым: снарядами, дронами и средствами РЭБ.

Видео дня

Кроме того, были представлены доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

"Приняли решение по увеличению количества и возможностей мобильных огневых групп", – сообщил Зеленский.

Изменения в руководстве Сил обороны

На днях в Украине произошли изменения в руководящем составе Сил обороны. В частности, был уволен с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный. На его место Зеленский назначил Александра Сырского.

В то же время Анатолия Баргилевича вместо Сергея Шапталы назначили начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Изменения произошли и в разных родах войск. Так, командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, командующим Объединенными силами ВСУ назначили Юрия Содоля, командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ – Игоря Скибюка, а командующим Силами территориальной обороны ВСУ – Игоря Плахуту.

Вас также могут заинтересовать новости: