Еще один кандидат в президенты присоединился к подписанию меморандума о честных выборах

Руслан Кошулинский обязался воздержаться от фальсификаций.

Кандидат в президенты Украины от националистических сил Руслан Кошулинский присоединился к подписанию меморандума "О честных выборах".

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Политик подписал документ, в котором говорится об обязательствах воздержаться от фальсификации выборов, во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Как сообщал УНИАН, ранее меморандум подписали Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко, Виктор Бондарь, Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.

С полным текстом меморандума можно ознакомиться по ссылке.