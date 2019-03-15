Еще один кандидат в президенты присоединился к подписанию меморандума о честных выборах
03:49, 15 марта 2019Выборы 2019
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Руслан Кошулинский обязался воздержаться от фальсификаций.
Кандидат в президенты Украины от националистических сил Руслан Кошулинский присоединился к подписанию меморандума "О честных выборах".
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Политик подписал документ, в котором говорится об обязательствах воздержаться от фальсификации выборов, во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Как сообщал УНИАН, ранее меморандум подписали Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко, Виктор Бондарь, Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.
С полным текстом меморандума можно ознакомиться по ссылке.
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