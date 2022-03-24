В Сети появилось видео уничтожения танка оккупантов, снятое сверху.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с высоты снял уничтожение танка оккупантов.

Видео было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

"Из рубрики #єТАНЧИК. Свеженькое. Наслаждайтесь. Очередь в ад стала немного длиннее", - написали на странице.

Сообщается, что ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Речь идет о 7 самолетов, один вертолет, один БпЛА (ОТР) и две крылатые ракеты.

Напомним, 24 марта в ВМС Украины сообщили, что вблизи порта Бердянск уничтожен большой десантный корабль российских оккупантов"Орск". Уничтожен возле Бердянска вражеский корабль мог перевозить до 20 танков и 400 десантников. Этот корабль мог участвовать и в оккупации Крыма.

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