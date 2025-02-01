Сообщается, что сейчас Силам обороны Украины постепенно удается замедлять наступление россиян.

В январе российские войска захватили 325 квадратных километров украинской территории. Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде Силам обороны Украины удается замедлить темпы наступления.

"В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", - утверждается в сообщении.

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Как свидетельствует обнародованная инфографика, в декабре 2024 года российские захватчики захватили 394 кв.км, в ноябре - 730 кв.км, в октябре - 503. В прошлом году россияне больше всего продвинулись вглубь украинской территории именно в ноябре.

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По данным Reuters, российские войска постепенно сжимают кольцо вокруг города Покровск - важного логистического центра, основные пути снабжения которого оказались под угрозой почти через три года после начала полномасштабного вторжения Москвы. Если город падет, то следующей целью российских оккупантов может стать Днепропетровская область, граничащая с Покровском.

В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко 31 января сообщил, что российским оккупантам не удается окружить Покровск, поэтому они могут пойти в обход к админгранице Днепропетровской области и даже пересечь ее.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что сейчас на юге Донецкой области россияне сосредоточили свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье.

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