Россия медленно затягивает петлю вокруг Покровска, - Reuters

Если город падет, то следующей целью российских оккупантов станет Днепропетровская область, граничащая с Покровском.

Российские войска постепенно сжимают кольцо вокруг города Покровск - важного логистического центра, основные пути снабжения которого оказались под угрозой почти через три года после начала полномасштабного вторжения Москвы, пишет Reuters.

Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских войск, возможное окружение или захват города может дать России преимущество для дальнейших атак в разных направлениях на востоке, создавая дополнительное давление на Киев в критический момент войны.

Жизнь в Покровске остается тяжелой. По словам главы области, из довоенного населения в 60 тысяч человек осталось всего 7 тысяч. Последнее почтовое отделение в городе недавно прекратило работу, а доставку почты теперь осуществляют бронированным грузовиком.

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Российские войска подошли к критически важной автомагистрали, проходящей через всю Украину с востока на запад. Из-за постоянных угроз обстрелов большинство транспорта теперь использует объездные маршруты для безопасного доступа к Покровску.

В последние дни российские силы достигли главной железнодорожной ветки, ведущей в город из ключевого логистического узла - Днепра.

"В целом ситуация сложная, враг постоянно атакует пехотой", - сообщил заместитель командира 59-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая обороняет Покровское направление.

Военный с позывным "Феникс", отметил, что россияне имеют значительное численное преимущество, атакуют малыми группами, готовы к большим потерям, умело используют рельеф местности и плохую видимость для избежания ударов беспилотников.

"Днем и ночью они движутся вперед", - сказал "Феникс".

Благодаря своей инфраструктуре Покровск играет важную роль в снабжении украинских войск на большом участке фронта. Однако в последнее время эта функция ограничивается из-за угрозы российской артиллерии и дронов.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне, отметил, что захват Покровска может позволить России осуществить дальнейшее продвижение:

"Это настраивает российские силы на потенциальное продвижение в Днепропетровскую область... дальше за линией фронта они строят и ремонтируют железнодорожные линии. Тогда они могут улучшить свою логистику, и это позволит им продвигаться дальше на запад."

Днепропетровская область, которая граничит с Покровском, пока не входит в регионы, которые Россия официально заявила как свои.

Между тем, под давлением бывшего президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта, потенциальный контроль России над частью этого региона может усилить ее позиции на переговорах.

Изменение тактики

Представитель украинских военных Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются обойти Покровск с запада, что является отличным подходом по сравнению с предыдущими атаками на города, где использовались прямые штурмы и уличные бои.

"Похоже, что, возможно, впервые они начали экономить свою живую силу", - отметил он.

Трое военных экспертов, с которыми общался Reuters, считают, что после захвата города Россия может действовать по двум основным направлениям:

1. Продвигаться на запад в сторону малонаселенных равнин Днепропетровской области, где отсутствуют значительные укрепления. 2. Двигаться на север через густую сеть промышленных городов, что усложнит продвижение, но создаст угрозу для Краматорска и Славянска - крупнейших подконтрольных Украине городов в Донецкой области.

В воскресенье президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого руководителем стратегического командования, которое контролирует значительную часть фронта, в частности Покровск.

"Он уважаемый командир, и его назначение может привести к улучшению командования и контроля, а также к лучшей координации между подразделениями на передовой, что оставалось вызовом для Украины в течение последнего года", - сказал Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики.

Россия использует в Покровском направлении тактику малых штурмовых групп, продвигающихся через населенные пункты и лесополосы. Военный спикер Трегубов отметил, что недавно оккупанты начали применять новую методику, отправляя отряды по 3-4 солдата для установки противотанковых мин и организации засад.

Однако, по словам "Феникса", общая интенсивность атак за последний месяц несколько снизилась, а использование российской артиллерии стало менее массированным, чем полгода назад.

Паси Паройнен, аналитик финской Black Bird Group, отметил, что Украине сложно противостоять российским атакам, поскольку нехватка военнослужащих не позволяет полностью закрыть фронт.

"В украинских подразделениях просто заканчивается пехота", - констатировал он.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупационные войска захватили Новоандреевку Донецкой области и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов. Тем временем Силы обороны Украины восстановили позиции возле Удачного, сообщает DeepState.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что Силы обороны уже не контролируют Великую Новоселку. Если там и продолжаются бои, то только арьергардные.

По его словам, не выглядит оптимистичной и ситуация в Часовом Яру. Что касается Покровска, то там враг избегает штурмов в лоб и пытается окружить город.

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