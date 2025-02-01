Путин придумал для себя теорию победы, которая полагается на медленное, но непрерывное наступление.

Кремль, очевидно, не планирует заканчивать войну в ближайшие месяцы, ведь российский генштаб планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно и до осени. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российское командование, вероятно, действует, руководствуясь предположением или прямым знанием о том, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине в ближайшее время", - говорят аналитики.

На это их натолкнула в частности активность россиян на линии Купянск-Боровая-Лиман. Попытки охватить Купянск и захватить другие территории в Харьковской области почти наверняка потребуют от агрессора многомесячных усилий, чтобы пройти еще до 30 километров и захватить на этом пути ряд небольших населенных пунктов, поддерживая при этом логистику через реку Оскол.

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Украинские и российские военные блогеры предполагают, что российское военное командование может планировать захват города Великий Бурлук, чтобы выстроить сплошную линию фронта от Волчанска на севере до Купянска на юге. Сейчас российские войска находятся на расстоянии 30-35 километров от Великого Бурлука, и соответственно им понадобится от полугода до года на медленное, изнурительное продвижение к этому городу, оценивают в ISW эти предположения.

"Российские командиры, кажется, не обеспокоены скоростью или последовательностью их продвижения в Украине, вероятно, потому, что они верят, что война будет продолжаться, пока Россия не победит Украину в военном отношении", - говорят аналитики.

Анализируя публичные заявления Путина, в ISW пришли к мнению, что российский диктатор сформулировал теорию победы, которая полагается на постепенное, ползучее продвижение в Украине, которое может продолжаться бесконечно долго. И на переговорах он будет требовать отдать ему все, или он возьмет это со временем военным путем. Военное командование РФ, очевидно, в своих планах исходит именно из такой позиции, говорят аналитики.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в январе Россия оккупировала 325 квадратных километров территории Украины. Это заметно меньше, чем россиянам удавалось захватывать в августе-ноябре, и немного меньше, чем в декабре.

Также мы рассказывали, что в январе россияне поставили рекорд по количеству запущенных по Украине дронов "Шахед " - 2599. Среднее количество запусков - по 77 "шахедов" в сутки. Однако 96% из них Силам обороны удается перехватывать.

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