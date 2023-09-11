Враг применял беспилотники и ракеты.

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и двумя типами ракет. Противовоздушная оборона сбила 13 вражеских беспилотников.

Как сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в направлении Днепропетровской и Запорожской областей были направлены "Шахеды". Предварительно, с направления Ейска (Краснодарский край) было запущено 9 ударных БПЛА, а впоследствии эта цифра возросла.

"На данный момент мы уничтожено около 12 БПЛА. Есть еще информация по Сумщине. Таким образом можно говорить, что будет большая цифра. Около 13-14 беспилотников было уничтожено... есть еще информация об одном сбитом беспилотнике неустановленного типа", - констатировал Игнат.

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Также россияне атаковали противорадиолокационными ракетами, которые запускаются тактической авиацией Су-24, Су-35, а также управляемым авиационными ракетами Х-59. "Очевидно, что большинство из них не достигли своих целей", - сказал он.

Позже в Воздушных силах рассказали, что ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА типа "Шахед-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате противовоздушная оборона уничтожила 12 "Шахедов" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один беспилотник неустановленного типа.

По данным ВС ВСУ, также россияне применили тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. "Предварительно - без потерь. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Ракетный удар по Кривому Рогу - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью РФ выпустила по Кривому Рогу крылатые ракеты, а позже применила для атаки по Украине и ударные дроны. Горожане сообщали о звуках взрывов.

Серия громких взрывов в Кривом Роге прозвучала и около 8 утра 11 сентября. Местные власти призвали граждан не снимать работу ПВО и места вероятных попаданий.

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