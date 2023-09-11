Местных призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге прогремела серия громких взрывов.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал не снимать работу ПВО и месте вероятных попаданий.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил Вилкул.

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги в регионе. Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города.

По данным местных телеграмм-каналов, в городе работают силы ПВО. Пока деталей атаки нет.

Обновлено в 8:46. Тем временем воздушная тревога в регионе продолжается. Вилкул заявил, что в направлении Кривого Рога летят ракеты на высокой скорости. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Атаки на Кривой Рог - что предшествовало

В ночь на понедельник, 11 сентября, российские захватнические войска выпустили по Кривому Рогу крылатые ракеты. Затем военные предупредили об угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов. В городе слышали звуки взрывов.

Утром 8 сентября российские захватчики обстреляли центр города Кривого Рога. В результате удара было разрушено административное здание полиции и жилые дома, людей доставали прямо из-под завалов. Загорелся пожар, огонь охватил около 200 квадратных метров.

Этой атакой российские захватчики убили одного полицейского, еще по меньшей мере 70 человек пострадали.

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