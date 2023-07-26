По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, тактическая линия особо не изменилась.

Украинские военные опровергли заявления Минобороны РФ об оккупации трех населенных пунктов на северо-востоке, вблизи Купянская.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", - сказал в комментарии CNN спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос о потерях.

Ранее российское Минобороны сообщало, что оккупационные войска заставили ВСУ отступить на несколько километров и взяли под контроль село Сергеевку. Тогда в российском министерстве отмечали, что продвижение российской армии составило до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь украинских позиций.

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По данным ресурса Deep State, оккупанты смогли захватить под свой контроль села Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.

Ситуация на Купянском направлении

Российские войска продолжают штурмовые действия возле Купянска. В частности, ранее в ВСУ отмечали, что оккупанты собрали здесь более 100 тысяч солдат. 17 июля в ВСУ сообщили, что враг перешел в наступление на Купянском направлении. По мнению военных аналитиков, главной целью является отвлечь резервов украинских войск из-под Бахмута и юга, чтобы сдерживать действия ВСУ на этих участках.

В британской разведке отмечали, что российская пропаганда пытается заявить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья, которая является для оккупантов неутешительной.

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