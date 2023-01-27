Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты специально убирают ядерную часть.

Российская авиация бьет по Украине ракетами Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Таким образом оккупанты пытаются истощить средства противовоздушной обороны.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Х-55 - ракета с ядерной боеголовкой, но россияне убирают ядерную часть. При этом он указал, что для балансировки ракеты ставят имитатор, который позволяет сохранить аэродинамические качества.

"Для чего ее используют? Для того, чтобы рассредоточить нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, что ракеты летят в куче - 5 штук - из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух - земля") летят по маршруту. Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", - объяснил военный.

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Кроме того, он указал, что у Кремля уменьшаются запасы как ракет Х-55, так "Калибров".

Ракетный удар по Украине - что известно

26 января российские оккупанты совершили новую масированную атаку по городам Украины. Украинские военные уничтожили 47 из 55 запущенных ракет, среди которых Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинжалы" и "Калибры".

Отмечается, что под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной "специальной" боевой части. Ее обломки нашли в районе Борисполя.

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