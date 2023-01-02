По словам Андрющенко, всех оккупантов призвали недавно.

В село Урзуф, расположенное в Мариупольском районе Донецкой области, прибыли новомобилизованные россияне. Туда также доставили старые танки.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, всех мобилизованных оккупантов призвали недавно, хотя официально мобилизация в уже РФ завершилась.

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, которых вроде уже как месяц не должно быть. Все призваны недавно. По прибытию в ППД сразу занялись поиском "боекпомлекта" основного оружия. Водки. С переменным успехом. Поэтому ждем вторую серию "Снести танком остановку и переехать своих", – написал Андрющенко.

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Советник городского головы Мариуполя также отметил, что "для обеспечения продолжения шоу" оккупанты завезли в Урзуф около семи танков старой модификации.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" на территории РФ, в рамках которой планировали призвать около 300 тысяч человек.

Уже через месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что мобилизация официально завершена. Однако россиянам до сих пор продолжают вручать повестки.

В то же время, по данным украинской разведки, в РФ планируют новую волну призыва. Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что очередная волна мобилизации может начаться уже 5 января 2023 года.