Все беглецы были призваны в Калининградской области России, узнали журналисты.

Из зоны боевых действий в Украине сбежали восемь мобилизованных россиян, они с оружием и в камуфляже на попутках доехали до российского города Подольск Московской области и там сдались, их передали в военную прокуратуру.

Сбежавшие из Украины мобилизованные были призваны в Калининградской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Оккупанты уехали из Луганской области, сообщает Baza в мессенджере.

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"Вечером 26 декабря 8 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск", - отмечается на канале.

Ситуация в Луганской области во время войны с РФ - что нужно знать

Россияне в регионе не раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины возле ряда населенных пунктов и получали достойный отпор.

Украинская армия в рамках контрнаступления уже освободила от противников 12 населенных пунктов.

19 декабря начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что внутри российских оккупационных подразделений нет слаженной работы. По его данным, в регионе враги устанавливают блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой.

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