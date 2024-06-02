Греческие СМИ отмечают, что их пилоты имеют большой опыт использования этих самолетов в боевых ситуациях, чему поспособствовали напряженные отношения с Турцией.

В Украину уже прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, которые вскоре должны передать страны-партнеры. Это первый офицер летного состава Военно-воздушных сил Греции, пишет греческое издание Defence-Point.

"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и благодаря непрекращающейся турецкой агрессии, ВВС [Греции] накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух-воздух", особенно в ближнем воздушном бою", - сообщает греческое издание.

Журналисты предполагают, что прибытие греческого летчика в столицу Украины является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" - международной коалиции, созданной 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе для подготовки украинских пилотов и технического персонала для работы на этом типе истребителей. Изначально в коалицию вошли 11 стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды.

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Украина получит самолеты F-16: последние новости

Как писал УНИАН, вскоре Украина должна получить первые истребители западного образца, но точные сроки поставки остаются под вопросом. Вероятно, первые F-16 поступят от Дании. Это произойдет "в ближайшие месяцы".

По мнению аналитиков, истребители будут поступать в Украину малыми партиями в течение нескольких лет.

Показательно, что обученные специалисты по обслуживанию F-16 уже начали возвращаться в Украину. Это подтвердили официально в Воздушных силах ВСУ.

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