Ранее стало известно, что Бельгия обязалась передать 30 самолетов.

После озвученного и задекларированного намерения Бельгии общее количество истребителей F-16, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85, пишет Forbes.

"Этого достаточно для обеспечения украинского учебного подразделения F-16 в Румынии, которое в настоящее время эксплуатирует 18 бывших голландских F-16, а также оснащения эквивалента четырех эскадрилий по 16 самолетов в каждой. Три дополнительных самолета предположительно будут в резерве, чтобы восполнить неизбежные боевые потери", - говорится в публикации.

Бригадный генерал ВСУ, командир Воздушного командования "Центр" Сергей Голубцов в прошлом заявил, что 64 западных самолета могут достичь локального превосходства в воздухе, хотя и временно.

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По его словам, ему нужны четыре оперативные эскадрильи истребителей F-16, чтобы получить хоть какой-то шанс контролировать воздух на одном участке линии фронта.

"Прошло больше года интенсивной дипломатии между украинскими, норвежскими, голландскими, датскими и бельгийскими чиновниками, но Голубцов, наконец, получил свои четыре эскадрильи", - констатирует Forbes.

По словам генерала, самые важные цели F-16 будут в воздухе.

"Вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120, истребители смогут "заставить противника полностью отказаться от ударов, которые он сейчас наносит по определенному району", заявил Голубцов. Генерал имел в виду эскалацию российской кампании планирующих бомбардировок. С середины 2023 года истребители Су-30, Су-34 и Су-35 российских воздушных сил наносят удары по украинским позициям и городам, используя по 3000 бомб в месяц", - говорится в статье.

Также указывается, что эквивалент четырех эскадрилий F-16 может изменить баланс сил на линии фронта в пользу Украины, "но это не произойдет сразу":

"F-16 будут поступать небольшими партиями в течение нескольких лет по мере того, как все больше устаревших самолетов будут проходить капитальный ремонт, а также по мере того, как все больше украинских пилотов завершат свое обучение".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, 28 мая стало известно, что Бельгия обязалась поставить Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. При этом первые самолеты должны быть поставлены уже "до конца года". Данное обязательство оформлено в соглашении по гарантиям безопасности, подписанное 28 мая в Брюсселе по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

Позже премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо уточнил, что Киев сможет использовать истребители F-16 от Бельгии только на украинской территории.

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