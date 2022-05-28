Активная фаза войны в Украине может продлиться до конца 2022 года. Однако, есть вероятность, что Москва попытается посвятить к определенной дате хотя бы некое подобие победы.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала FREEДОМ назвал два возможных сценария:
- 11 сентября - в России единый день голосования. У Путина могут в этот день провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
- 7 октября - юбилей кремлевского диктатора - 70 лет. Военные могут попробовать преподнести ему какие-то достижения в подарок.
Кроме того, Скибицкий считает, что Путин настроен вести длительную войну.
"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, и от состояния наших сил обороны, и от той помощи, которую нам оказывают", – отметил представитель ГУР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не осознает, что происходит на войне России против Украины, а потому ему надо выйти из информационной нереальности.
Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к переговорам с Россией лишь после того, как вернет захваченные оккупантами после 24 февраля украинские территории.