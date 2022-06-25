Отмечается, что враг теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий.

Российские оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонщины ранеными.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что ситуация на линии фронта стабильно напряженная, но под контролем Сил обороны.

"Враг теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий. Деморализованное войско изыскивает способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они не роют окопы, а делают углубление до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкое ранение", - говорится в сообщении.

Так, отмечают в командовании, напуганные потерями руководящего и рядового состава, растеряны отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонщины ранеными.

Напомним, на оккупированной Херсонщине россияне провели незаконные обыски и похитили двух людей. В селе Счастливцево Генического района Херсонской области оккупанты совершили три незаконные проникновения в дома представителей коренного крымскотатарского народа.

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