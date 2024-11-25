Силы обороны Украины за минувшие сутки (24 ноября) обезвредили 1 тысячу и 610 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 732 тыс 350 человек, в том числе 1610 за минувшие сутки;
- танков - 9429 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин - 19 тыс 236 (+27);
- артиллерийских систем - 20787 (+22);
- реактивных систем залпового огня - 1254;
- средства ПВО - 1004;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19480 (+114);
- крылатые ракеты - 2764;
- корабли /катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29948 (+84);
- специальная техника - 3681 (+2).
Другие новости с Донецкого направления
Ранее УНИАН сообщал, что по информации мониторингового проекта DeepState, россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области - Катериновку и Юрьевку. Также враг продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.
Кроме того, в районе Часового Яра украинским военным удалось взять в плен россиянина, который всего неделю пробыл на фронте. Он сообщил много деталей о военном командовании и подчеркнул, что обратно возвращаться позволяют только раненым бойцам.