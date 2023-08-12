Капитана полиции звали Иван Ищенко. Он вышел с временно оккупированной территории и продолжил служить Украине.

В результате обстрела города Орехов российской армией погиб капитан полиции Иван Ищенко - начальник сектора полицейской деятельности №1 (пгт Розовка) отделения полиции № 2 Пологовского районного отделения полиции.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции. "31-летний полицейский 6 лет посвятил службе в подразделениях превентивной деятельности. С начала широкомасштабного вторжения российских войск он вышел с временно оккупированной территории и продолжил нести службу. Российский авиаудар оборвал жизнь правоохранителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллеги знали Ищенко как доброго и порядочного человека, ответственного работника и надежного товарища. Осиротевшими остались жена и маленький ребенок правоохранителя.

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Удар по Орехову: детали

Сегодня утром российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Как сообщили в МВД, в результате удара погиб полицейский, 12 человек ранены, среди которых четыре сотрудника полиции, которые несли службу в Орехове.

Позже в Нацполиции Украины сообщили, что в результате удара также погиб гражданский человек.

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