Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Утром российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области.

Как сообщили в МВД, в результате удара погиб полицейский, 12 человек ранены, среди которых четыре сотрудников полиции, которые несли службу в Орехове.

"Погибший - 31-летний капитан полиции. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизни раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии", - уточнили детали в министерстве.

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Как уточнили в Нацполиции, в результате удара также погиб гражданский человек.

Ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Часто под ударом оказывается именно Орехов. Так, 10 июля захватчики совершили удар управляемыми авиабомбами по прифронтовому Орехову. Тогда сообщалось о пяти погибших, еще 13 человек пострадали. 11 человек были госпитализировали с различными ранениями.

А 13 июля в результате очередного обстрела российскими оккупантами города Орехов было разрушено несколько домов и убит мужчина. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко тогда отметил, что в результате удара по Орехову был ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.

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