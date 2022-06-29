Село стало главным форпостом на пути оккупантов в столицу.

Село Мощун в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало главным форпостом, который помог выиграть битву за оборону Киева. Несмотря на наступление врагов, украинские военные удержали этот населенный пункт.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в селе Мощун, чтобы показать, что там происходит сейчас.

В результате активных боевых действий в селе не осталось ни одного уголка, который бы не был поврежден. Вокруг обстрелянные заборы с воротами и разрушенные или поврежденные дома. Несмотря на это, местные жители доказывают, что жизнь продолжается - в селе уже даже отремонтировали газопровод.

Следы от пуль зарисовываются цветами, а женщины сидят на улице и общаются, будто и не было здесь боев. Однако сейчас в Мощуне остается лишь 40% уцелевшего жилья, и путь к довоенной жизни остается долгим.

Напомним, несколько ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео о том, как украинские военные защитили село Мощун на Киевщине от российских оккупантов.

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