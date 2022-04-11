Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу, поэтому удержать этот форпост было сверхважной задачей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео о том, как украинские военные защитили село Мощун на Киевщине от российских оккупантов.

"Это первое видео из цикла о битве за село Мощун", - отметил Залужный у себя в Facebook.

По его словам, Мощун мог стать для врага воротами на пути в столицу, поэтому удержать этот форпост было сверхважной задачей.

"Наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше. Они удержали Мощун. И этим защитили Киев", - рассказал Залужный.

"Битва за каждый город и село нашей страны стоит отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто оказывал сопротивление оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех - и павших, и живых", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал УНИАН, городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попробовать снова "захватить Киев за два дня".

6 апреля журналисты CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц написали, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на Южную и Восточную Украину.

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