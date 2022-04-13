Уже удалось эвакуировать из Мариуполя около 150 тыс. человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявляет, что около 120 тысяч жителей ожидают эвакуации, еще около 60 тыс. граждан - в населенных пунктах вокруг города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга во львовском медиацентре "Украина".

"Сейчас уже в подконтрольную часть нашего государства выехало из города где-то 150 тысяч населения. В городе сегодня, к сожалению, остается и ждет эвакуации примерно более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения. Вокруг города также люди собрались и ждут этой эвакуации - где-то еще 60 тысяч населения", – заявил Бойченко.

Также городской голова отметил, что у РФ нет цели привлекать какую-либо международную миссию к эвакуации.

"Потому что Красный Крест или какая-нибудь турецкая миссия, или французская миссия, или привлекалась церковь до сегодняшнего дня, что они приедут в город и увидят те преступления, которые совершила Российская Федерация в Мариуполе. Это десятки погибших мирных жителей. Это разрушенные больницы. Это разрушенное бомбоубежище драматического театра, где находились люди", - подчеркнул он.

По словам мэра, эта война России называется геноцидом русскоязычного населения Мариуполя.

"Это сегодня та война, которую начал военный преступник Путин против нашего общества, против нашей нации. И единственное, что ему удалось в этой спецоперации - это уничтожить город Мариуполь, это уничтожить украинцев в Мариуполе", - сказал Бойченко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

С первых дней вторжения Мариуполь стал самой болезненной точкой Украины. Город постоянными обстрелами, договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв

Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске