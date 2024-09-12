Но реальный масштаб успехов или неудач россиян пока оценивать рано.

Российское контрнаступление в Курской области стало неожиданностью по крайней мере для одного украинского подразделения, но пока рано говорить, насколько реальными или вымышленными являются успехи россиян в этой операции. Об этом пишет Financial Times.

Российское контрнаступление, которое стало первой крупной попыткой Москвы отвоевать утраченные куски собственной территории, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка.

Министерство обороны России в четверг заявило, что его войска отбили 10 населенных пунктов, или около 63 квадратных километров территории. Однако это лишь слова государства-агрессора.

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Российские войска также взяли в плен по меньшей мере 10 украинских военных, что зафиксировано на видео, обнародованных в социальных сетях.

"[Украинцы] были зажаты на своем западном фланге вплоть до Снагости, и удивительно легко. Кажется, у [украинцев] действительно не было больших сил", - сказал собеседник издания, приближенный к российскому военному командованию.

Но с тех пор прошло уже более двух суток, и никаких других заметных успехов у россиян нет, признает собеседник.

Западный аналитик, который говорил на условиях анонимности, отметил, что ситуация все еще остается непонятной, но Россия, похоже, таки смогла застать врасплох по крайней мере одно украинское подразделение.

Высокопоставленный представитель украинской военной разведки назвал российские успехи в Курской области чисто тактическими и сказал, что толчок нельзя назвать широкомасштабной атакой. По его словам, контрнаступление ведут российские десантно-штурмовые бригады морской пехоты, которые были выведены из других районов, например из Херсонской области. В целом Россия направила в Курскую область около 38 тысяч военных, сказал он.

Российское контрнаступление под Курском: последние новости

Как писал УНИАН, во время контратаки на Курщине россиянам удалось восстановить сухопутное сообщение между Глушковским районом и остальной Россией. До этого длительное время район находился в частичной изоляции - сообщение держалось на понтонных переправах через реку Сейм, которые постоянно обстреливали ВСУ.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российское контрнаступление на Курщине пока идет по украинскому плану.

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