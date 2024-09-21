Войска РФ, дислоцированные там, с конца 2023 года неоднократно предупреждали военное командование о возможности наступления ВСУ на Курскую область.

ВСУ смогли воспользоваться ситуацией для наступления на Курскую область, хотя россияне знали об украинских планах. В новом отчете аналитики Института по изучению войны (ISW) отметили, что российские власти знали об угрозе украинского наступления на Курскую область месяцами, но ничего не предприняли для устранения такой угрозы.

В своем обзоре аналитики упомянули, что The Guardian, ссылаясь на документы, которые попали в руки ВСУ в Курской области, свидетельствовали, что российские войска, дислоцированные там, с конца 2023 года неоднократно предупреждали российское военное командование о возможности наступления ВСУ на Курскую область.

"Власти РФ не приложили никаких усилий, чтобы повысить готовность своих воинских частей, несущих службу в приграничных районах Курской области, или чтобы построить дополнительные фортификационные сооружения вдоль границы. Власти решили проигнорировать эти запросы из-за просчетов относительно способности Украины продвинуться вглубь Курской области", - подчеркнули аналитики.

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Такая ситуация подтверждает оценку ISW о том, что ВСУ достигли оперативной неожиданности при заходе в Курскую область, несмотря на то, что российским властям было известно о возможности вторжения.

"Хотя российские войска знали о различных точках вдоль границы, в которых Украина могла бы осуществить наступление, ВСУ смогли использовать неопределенность относительно их оперативных намерений и возможностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность", - отметили аналитики Института.

Они добавили, что ВСУ также экспериментировали с инновационными методами, сочетающими наземные действия и беспилотные системы. Однако аналитики ISW не стали раскрывать детали, чтобы не навредить ВСУ.

Ситуация в Курской области

18 сентября военный эксперт, полковник Петр Черник заявил, что если ВСУ удержат Курщину в течение зимы, то это будет не только военная, но и большая геополитическая победа Украины.

При этом РФ собрала от 35 до 60 тыс. военных для отбития Курской области. Такие цифры озвучил военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны. Алексей Гетьман.

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