Захваченные во время вторжения документы содержат предупреждения о возможном наступлении украинских войск, а также демонстрируют беспокойство по поводу морального духа российских военных.

Российское военное командование предвидело вторжение Украины в Курскую область и разрабатывало планы по его предотвращению в течение нескольких месяцев. Об этом свидетельствуют захваченные документы МВД, ФСБ и армии России из Курской области, которыми бойцы ВСУ поделились с журналистами The Guardian. Журналисты не смогли самостоятельно проверить подлинность документов, хотя отмечается, что они имеют признаки подлинных сообщений.

"Некоторые из документов представляют собой печатные приказы, разосланные в различные подразделения, а другие - рукописные журналы, в которых фиксируются события и проблемы на конкретных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а самые последние документы датированы всего шестью неделями до того, как Украина начала вторжение в Курскую область 6 августа. В основном это документы из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка, в частности, из второй роты 17-го батальона", - пишет издание.

Так, в записи от 4 января говорилось о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и отдавался приказ усилить подготовку к отражению любого нападения. 19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км [50 миль], чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике", пишет Guardian.

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В середине марта подразделениям на границе было приказано усилить оборонительные рубежи и организовать дополнительные учения в рамках подготовки к украинскому трансграничному нападению.

"А уже в середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины "в направлении Юнаковка - Суджа с целью взять Суджу под контроль". Также было предсказано, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в этом регионе, что впоследствии и произошло", - пишет издание.

При этом в июньском документе содержалась жалоба на то, что российские части, размещенные на фронте, "заполнены в среднем лишь на 60-70 % и состоят в основном из резервистов со слабой подготовкой".

Документы также дают представление о российской тактике за последний год

Так, в одном случае говорится о необходимости создания ложных окопов и позиций, чтобы запутать украинские разведывательные беспилотники. "Необходимо создать модели танков, бронемашин и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и периодически перемещать их", - говорится в одном из приказов.

В нем добавляется, что на ложные позиции следует отправить несколько солдат, которые ночью будут зажигать костры и ходить с факелами, и что Россия должна создать радиопереговоры о ложных позициях с целью их перехвата. При этом неясно, были ли такие позиции вообще созданы; члены украинского подразделения, совершавшие полеты на разведывательных беспилотниках в этом районе в последние недели, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

Проблемы с моральным состоянием у российских военных

Документы, имеющиеся в распоряжении Guardian, также свидетельствуют о беспокойстве россиян по поводу морального духа в рядах солдат в Курской области. Проблемы усилилисьсь после самоубийства солдата на фронте, который, как сообщается, находился в "затяжной депрессии из-за службы в российской армии". При этом для предотвращения подобных случаев командирам подразделений предписано выявлять военнослужащих, "психически не готовых к выполнению служебных обязанностей или склонных к девиантному поведению, и организовывать их переподготовку и перевод в военно-медицинские учреждения".

Кроме того, солдаты должны получать 5-10 минут в день, а также час раз в неделю на политические занятия, "направленные на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".

Вторжение в Курскую область

Операция ВСу в Курской области началась 6 августа. При этом, как рассказал один из бойцов, россияне, которые им попались первыми, даже не пытались дать отпор, и прошло три дня после вторжения, когда его подразделение столкнулось с равным сопротивлением .

По словам украинского президента Владимира Зеленского, на Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских оккупантов.

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