Пропагандисты распространили данные о якобы захвате неуказанных позиций к северу от Вербового.

Российские войска продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об это говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что на этом участке фронта продолжаются непрерывные бои.

Кроме того, в Институте отметили, что ожесточенные бои идут в районе Бахмута. Также российские оккупанты провели наступательные операции под Авдеевкой и в последнее время незначительно продвинулись. На кадрах с геопривязкой видно, что они незначительно продвинулись к востоку от Степового в3 км к северо-западу от Авдеевки и к юго-востоку от Авдеевки.

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В обзоре также отмечается, что оккупанты продолжили наступление на границе Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

А в Запорожской области, как отметили аналитики, российские военкоры утверждали будто бы россияне отбили неуказанные позиции к северу от Вербового, однако ISW не обнаружил визуальных подтверждений этого утверждения. В отчете также приводятся данные российских военкоров, что дождь и грязь препятствуют наземным атакам РФ и Украины к северо-западу и западу от Вербового.

Война в Украине: новости

В последнее время российские оккупационные войска стягивают большие резервы в направлении Угледара Донецкой области.

А авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В Генштабе добавили, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

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