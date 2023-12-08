На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, из низ 30 произошли на Авдеевском направлении, еще 24 - на Бахмутском.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине: новости

В последнее время российские оккупационные войска стягивают большие резервы в направлении Угледара Донецкой области. Враг перебрасывает технику как из РФ, так и с временно оккупированных территорий Запорожской или Херсонской областей.

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