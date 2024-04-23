По мнению аналитиков, у РФ нет сил для захвата города.

Российские захватчики усилили удары и информационные операции против украинцев в Харькове. РФ уничтожает город, чтобы убедить его жителей бежать и переместить миллионы людей внутри Украины.

Как сообщает Институт изучения войны, оккупанты используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в ожидании военной помощи из США.

"Кремлевские рупоры хватаются за беспокойство относительно предстоящей наступательной операции России против города Харьков, чтобы провести вероятную скоординированную информационную операцию с целью создать негабаритную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России против Харькова является очень низкой, если Украина быстро получит восстановление военной помощи США", - говорится в отчете аналитиков.

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Хотя в Украине звучали обсуждения того, что РФ этим летом может попытаться провести наземную операцию против Харькова, американские эксперты убеждены, что у захватчиков не хватит сил для захвата города, пока украинские военные будут адекватно обеспечены.

Атаки на Харьков - что говорят в РФ

В ISW напомнили, что пропагандист российского государственного телевидения Владимир Соловьев 28 марта заявил о необходимости уничтожить Харьков "квартал за кварталом". Он высказал идею предложить украинским гражданским покинуть город в течение 48 часов до того, как они будут убиты во время уничтожения города Россией.

Впоследствии, российское неонационалистическое издание "Царьград" 16 апреля распространило заявление, что российская наступательная операция по захвату города Харькова неизбежна и что ситуация в городе Харькове станет "хуже, чем в Бахмуте и Авдеевке", в частности, они пригрозили городу-миллионнику блокадой, а также отключением электроэнергии, воды и газа.

"Известный российский милблогер заявил, что удары России 22 апреля по Харькову являются признаком того, что украинские гражданские лица должны покинуть Харьков, "пока они еще могут", и что гражданским лицам нет смысла прятаться и защищать свои квартиры, если украинские силы "прячутся в подвале", намекая на то, что российские войска могут намеренно нацеливаться на жилую инфраструктуру. Другой российский милблогер утверждал, что украинцы должны покинуть Харьков, пока их "соседи" не убьют их, вероятно, имея в виду российские силы", - добавили аналитики.

Война в Украине - ситуация в Харькове

Как сообщал УНИАН, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал первым высокопоставленным чиновником, который заявил о намерении России захватить Харьков.

По данным ОВА, российские оккупационные войска ежесуточно обстреливают около 20 населенных пунктов Харьковской области. В ход идет все - управляемые авиабомбы, артиллерия, танки и минометы. Вооружение меняется в зависимости от близости к границе с РФ и линии фронта.

Несмотря на это значительного оттока населения не наблюдается. Люди эвакуируются только из самых опасных районов, тогда как в Харькове продолжают проживать около 1,3 млн человек.

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