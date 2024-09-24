Ситуация в городе остается сложной.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар Донецкой области. О ситуации в городе рассказал командир мотопехотной Железной роты 72-й ОМБр им. Черных запорожцев под псевдонимом Оскар.

"Стабильно напряженная ситуация продолжается. Враг продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Пробует по разным направлениям. Как только находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения", – сказал он в эфире "Суспільного".

Военный добавил, что в основном оккупанты используют для этого технику. С помощью нее враг пытается заехать на позиции и выбросить десант для дальнейшего штурма.

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"Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия. Используется все. И забрасываются КАБы, и используется бронетехника, которая забрасывает пехоту. Фактически она (техника – УНИАН) у врага одноразовая. Потому что каждая бронетехника, которая подъезжает к нашим позициям, она преимущественно сжигается", – добавил защитник.

По словам Оскара, штурмы с использованием пехоты и техники россияне проводят ежедневно.

"Также есть и обстрелы ствольной артиллерией, из миномета, также и КАБами. Также враг освоил FPV и сбросы также пытается использовать. Сейчас используются все рода войск, которые только есть – они брошены на это направление", – добавил боец.

Ситуация в районе Угледара: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне пытаются взять в окружение Угледар. Одной из причин эксперты называют отказ от ротации 72 ОМБр, которая уже около двух лет обороняет город и его окрестности.

Аналитики Forbes также отметили, что бригада почти два года совершала героический подвиг, удерживая город от превосходящего врага. Однако сейчас ей нужен отдых.

По мнению военного эксперта и бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас существует не только угроза потери Угледара, но и окружения украинских защитников в городе.

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