Россияне идут на окружение, используя "почти безграничный человеческий ресурс", отметил обозреватель.

Обстановка вокруг населенных пунктов Угледар, Селидово, Торецк и еще ряда городов Донецкой области сейчас крайне тяжелая. Об этом в эфире "Киев24" рассказал военный обозреватель Александр Шульман, отвечая на вопрос о ситуации на фронте.

"Селидово, Угледар, Торецк, другие города, которые сейчас находятся под интенсивным влиянием... российских оккупантов, - там обстановка сейчас крайне тяжелая. И я согласен с выводами Константина Машовца (военный эксперт - УНИАН), что потеря этих городов или части из них, - вполне вероятна", - сказал он.

По словам Шульмана, россияне идут на окружение, используя "почти безграничный человеческий ресурс".

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"Они работают УАБами, работают артиллерией. Они превращают в щепки, в щебень здания. И когда нет, на каких позициях держаться, поскольку от позиций, мы видим, остаются только камни, то, конечно, держать руины и терять людей нет смысла", - подчеркнул военный обозреватель.

Говоря о рубежах, на которых стояла 72-я бригада, защищающая Угледар, он отметил, что когда россияне просачиваются и штурмуют, они понемногу "подходят на бросок гранаты и атакуют".

"Удержать их достаточно трудно, потому что не хватает мин. А наиболее эффективным против этих групп является именно минометное вооружение или автоматические гранатометы. И тогда им иногда удается захватить определенный рубеж", - сказал Шульман и добавил, что наработаны были достаточно эффективные тактические приемы противодействия таким группировкам.

Так, по его словам, "что будет на позициях обороны Угледара или Селидово, или других городов, - пока сказать с уверенностью невозможно". Обозреватель надеется, что украинским войскам удастся удержать эти позиции и не дать россиянам их обойти: "Но исключить этот сценарий невозможно пока".

Бои за Угледар - что сообщалось

Как сообщалось, ранее издание Forbes отметило, что 72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины в Угледаре под угрозой окружения, и помощи или замены им ждать неоткуда.

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший представитель Генерального штаба ВСУ заявляет об угрозе того, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром. Кроме того, защитники города могут оказаться в окружении.

Аналитики DeepState отметили, что ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться. В то же время аналитики проекта отмечают, что украинские защитники продолжают держать оборону.

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