Российские захватчики продолжают зверствовать на временно оккупированной части Херсонской области. Россияне начали "приватизировать" жилье украинцев, которое считают ничейным.
"В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
При этом отмечается, что краденное жилье маркируют табличками "собственность русской федерации".
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Захатчики ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. Так, в Скадовском районе оккупанты устроили рейды в попытках найти местных жителей, которые помогают Вооруженным силам Украины.
Кроме того, россияне во временно оккупированной Ялте в Крыму незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не получили гражданство Российской Федерации. В этом жилье планировали селить российских военных.