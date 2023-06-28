Отмечается, что на жилье, которое отобрали россияне, ставят таблички "собственность российской федерации".

Российские захватчики продолжают зверствовать на временно оккупированной части Херсонской области. Россияне начали "приватизировать" жилье украинцев, которое считают ничейным.

"В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

При этом отмечается, что краденное жилье маркируют табличками "собственность русской федерации".

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Захатчики ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. Так, в Скадовском районе оккупанты устроили рейды в попытках найти местных жителей, которые помогают Вооруженным силам Украины.

Кроме того, россияне во временно оккупированной Ялте в Крыму незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не получили гражданство Российской Федерации. В этом жилье планировали селить российских военных.

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