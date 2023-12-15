В течение суток зафиксирована активизация вражеской тактической авиации.

На юге российские оккупанты прибегают к штурмам, но получают отпор украинских защитников. Как сообщает пресс-служба оперативного командования "Пивдень", враг укрепляет свои позиции и подтягивает резервы.

"Он ведет наблюдение, не прекращает давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны разного типа: как разведывательные, так и ударные. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огневое поражение противнику, который время от времени прибегает к штурмовым действиям, но получает достойный отпор", - рассказали в пресс-службе.

За минувшие сутки на Левобережье ликвидировано 24 оккупанта, уничтожено пушку, три единицы автобронетехники и два наблюдательных пункта.

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В то же время в течение суток (с 7.00 до 7.00) зафиксирована активизация вражеской тактической авиации. В частности, на фоне улучшения погодных условий враг нанес 5 авиационных ударов с применением ракеты X-31П и 25 управляемых авиабомб в направлении населенных пунктов Надднепрянское, Дарьевка, Приднепровское и Крынки Херсонской области. Информация о пострадавших пока уточняется.

Также враг усиливает артиллерийское давление - количество обстрелов увеличилось. За минувшие сутки 6 раз оккупанты ударили по Херсону, также обстреляны Антоновка, Чернобаевка, Степановка, Станислав, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине. Во время артиллерийского обстрела населенных пунктов ранены двое гражданских, повреждены админздание, три многоэтажных дома, с десяток частных домов, прилегающие линии электросети и газоснабжения.

Кроме того, на населенные пункты правобережной Херсонщины враг сбросил взрывчатку с 11-ти FPV-дронов.

По данным пресс-службы, сейчас в Черном море дежурят четыре российских корабля, еще один - в Азовском море. Эти боевые единицы противника стараются находиться ближе к Новороссийску. Ракетоносители - в пунктах базирования.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, в последние три дня российские оккупанты пытаются осуществлять усиленные штурмы в Донецкой области. Речь идет о около 80 штурмовых действиях ежесуточно, которые совершают группы составом до 20 человек. Действуют они, в частности, при поддержке бронетехники. В то же время в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел. Украинские защитники держат оборону, общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек.

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