Силы обороны уничтожили 2 зенитно-ракетные системы противника.

Российские войска продолжают давить на позиции Сил обороны по всей линии фронта, сообщает Генштаб.

Так, на Северском и Слобожанском направлении российские войска продолжают сохранять свое присутствие вдоль границы.

"Вражеские войска проводят подрыв, чтобы предотвратить развертывание украинских войск под угрозой топора. Противник увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области", - говорится в обращении Генштаба.

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На Купянском направлении РФ дважды штурмовала украинские позиции при поддержке авиации - оба раза тщетны. Под Лиманом враг атаковал 11 раз с поддержкой с воздуха, пытаясь прорвать линию обороны Украины.

В районе Бахмута Силы обороны отбили 15х атак врага. Под Авдеевкой - 5. Больше всего боевых столкновений произошло на Новопавловском направлении - оккупанты совершили здесь 25 атак на украинские позиции с поддержкой с воздуха.

На Ореховском направлении российские войска 8 раз атаковали позиции Сил обороны. На Херсонском - штурмов не было.

"В то же время украинские бойцы продолжают активные действия по нанесению оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощение противника по всей линии фронта. 21 марта ВВС Украины нанесла авиаудары по 7 сосредоточениям войск, вооружения и военной техники, а также по 2 зенитно-ракетным системам противника. Украинские ракетные войска ударили по артиллерийской системе и двум системам противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сводке Генштаба.

Российско-украинская война продолжается: что стоит знать

Ночью враг провел самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Есть повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.

Одной из целей российского удара была крупнейшая гидроэлектростанция Украины - ДнепроГЭС. На станции продолжается пожар, работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия ударов.

Вследствие этого, на грани полного блэкаута осталась Запорожская АЭС. Сообщается, что отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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