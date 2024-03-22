Сейчас плотина целая, поэтому угрозы масштабного прорыва нет.

Укргидроэнерго подтвердило информацию о вражеской атаке на ДнепроГЭС. Россияне пытались создать новую экологическую катастрофу.

"К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - пишет Укргидроэнерго.

Отмечается, что на станции продолжается пожар, работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия ударов.

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"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", - добавили в Укргидроэнерго.

Атака на ДнепроГЭС

В ночь на 22 марта Россия ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС. Под удар попал пассажирский троллейбус, который перевозил рабочих станции.

Как сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также журналист Денис Казанский, в момент атаки троллейбус перевозил работников. О вероятных жертвах и раненых информации пока нет.

Зато в Центре противодействия дезинформации сообщили, что ДнепроГЭС - стоит. Больше информации официально будет позже.

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