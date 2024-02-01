Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские военные безостановочно защищают Украину от русское нашествие. За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook, что в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак противника в районах Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено шесть атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 10 атак. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено восемь атак противника севернее Приютного, западнее Ивового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник прибегнул к трем попыткам штурмовых действий. Ни одна успеха не имела.

Атака "Шхедов" на Харьков в ночь на 1 февраля - что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными дронами. В городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В воздушных силах отмечали, что на город направляются сразу несколько групп вражеских дронов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты двумя авиабомбами попали в больницу в большом Бурлуке. Одна-прямое попадание, другая упала рядом с учреждением.

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