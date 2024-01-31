В Воздушных силах ВСУ сообщали, что на город идет несколько групп ударных дронов.

Российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными дронами. В городе гремели взрывы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Местные телеграмм-каналы пишут, что в Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В Воздушных силах отмечали, что на город направляются сразу несколько групп вражеских дронов.

Стоит добавить, что тревогу в области объявили в 22:27. В других регионах пока спокойно.

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Обновлено 23:25: По предварительным данным, в городе есть попадание по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под снова ударом. Предварительно – "шахедами". Предварительно есть попадание по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.

Обновлено 23:29: Попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на данный момент в воздушном пространстве Харьковщины отсутствуют вражеские БПЛА, но угроза остается. Он призвал жителей не покидать укрытий до объявления отбоя тревоги.

Мельник добавил, что сегодня вечером российские террористические войска снова совершили ужасное преступление против украинского народа.

"В очередной раз под обстрелом оказался Купянский район. Около 21:45 они двумя авиабомбами попали в больницу в Великом Бурлуке. Одна – прямое попадание, другая упала рядом с учреждением. Сейчас информация о пострадавших уточняется, но известно, что они есть. Все пациенты больницы и персонал эвакуированы", – написал он.

Обновлено 23:36: На Харьковщине объявили отбой воздушной тревоги.

Атаки РФ по Харьковщине

Вечером во вторник, 30 января, российские захватчики атаковали Харьков беспилотными летательными аппаратами. В городе раздавались взрывы. Уже утром 31 января мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг бил по жилым кварталам, где нет военных объектов. В Слободском районе Харькова в двух многоэтажках выбиты стекла.

Несколько дней назад стало известно, что в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела села Малый Бурлук Харьковской области 17 января. Она получила сложные осколочные ранения и длительное время находилась в коме.

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