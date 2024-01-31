Агрессор увеличил корабельную группировку до 13 единиц.

В Черном море российская армия увеличила присутствие ракетоносителей, количество ракет "Калибр" выросло вчетверо.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до 13 единиц. "Подводный ракетоноситель заведен в пункт базирования. На боевое дежурство враг вывел два фрегата. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 16 единиц. Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий",- отмечают в ВСУ

Людей просят внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

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Ситуация в Черном море

31 января утром в Черном море находилось шесть кораблей флота ЧФ РФ, среди которых - подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море на боевом дежурстве был один российский корабль.

Также сообщалось, что оккупанты не оставляют своего намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левом берегу Днепра. За минувшие боевые сутки агрессор почти вдвое увеличил количество атак - всего было 15 штурмов, но, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции.

Украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу поубавилось на 90 оккупантов, танк и три пушки, а также - две реактивные системы залпового огня "БМ-21".

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