Собратья обещают отомстить за его смерть и рассказали, что герой лично уничтожил несколько единиц техники оккупантов.

В бою с российскими оккупантами погиб герой-десантник Владимир Балюк. Он занимал одну из ключевых должностей в боевых подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ.

Герой погиб 5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника.

"В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника... "Балу", мы всегда будем тебя помнить! Мы отомстим за тебя, брат!", - говорится в сообщении.

В командовании ДШВ ВСУ отметили, что сержант Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. У него была высокая профессиональная подготовка, немалый боевой опыт и участие в международных учениях.

Он был главным сержантом десантно-штурмовой роты.

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели в последний полет подполковника Ерко Вячеслава Владимировича.

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